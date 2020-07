21. Juli 2020, noch kein Kommentar

Flagge zeigen mit Bentley: Das "aktuell wohl beste Luxuscabriolet der Welt" - so die Bewertung von "Auto Bild" - gibt es jetzt auch in einer Regenbogenversion.



Mit dem bunten Continental GT V8 Cabriolet unterstützt der Automobilhersteller aus dem englischen Crewe den regionalen Online-CSD. "Da Bentley verstärkt auf die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion Wert legt, freuen wir uns, am Samstag, dem 25. Juli, die virtuellen Pride-Feierlichkeiten von Cheshire East zu sponsern - und unser Regenbogen Bentley fängt die Essenz davon perfekt ein", erklärte Bentley-Vorständin Astrid Fontaine.



Das Regenbogen-Cabrio stehe sowohl für den Stolz auf die Vielfalt der Mitarbeitenden des Unternehmens als auch für Hoffnung und Dankbarkeit, die Coronakrise gemeinsam zu überstehen und die lokale Community weiterhin zu unterstützen, heißt es auf der Website des Unternehmens, das seit 1998 der Volkswagen AG gehört.



Das Design des Pride-Schlittens geht auf einen Entwurf der fünfjährigen Eleanor zurück, die sich einem für die Angestellten und deren Familien ausgeschriebenen Wettbewerb beteiligt hatte. Das schicke Auto dürfte das teuerste Pride-Produkt der Welt sein: Ein Bentley Continental GT V8 Cabriolet kostet in der einfachsten Ausstattung 212.000 Euro. (cw)









