Mini-Dragqueens im Mini-Berlin

24. Juli 2020, noch kein Kommentar

Politqueen der ersten Stunde: Gloria Viagra und ihre Mini-Version (Bild: Little BIG City Berlin)

Pünktlich zum CSD sind Gloria Viagra, Judy Ladivina, Barbie Breakout, Bambi Mercury und Candy Crash in die interaktive Modellstadt "Little BIG City Berlin" am Fernsehturm eingezogen.



Bei einem Presse- und Fototermin am Donnerstag präsentierten die fünf Berliner Dragqueens ihre eigenen Figuren und setzten sie selbst in die 2017 eröffnete Miniaturwelt der deutschen Hauptstadt ein.



Shantay, you stay (v.l.n.r.): Candy Crash, Gloria Viagra, Judy Ladivina, Barbie Breakout und Bambi Mercury vorm Brandenburger Tor (Bild: Little BIG City Berlin)

"Ich persönlich freue mich sehr über unseren Zuwachs", erklärte Marketingleiter Ulf Tiedemann. "Der Christopher Street Day und die queere Szene sind ein Teil von Berlin und bereichern unsere Hauptstadt."



Man habe bewusst Drag-Persönlichkeiten mit einer Figur ehren wollen, die sich aktiv für LGBTI-Rechte einsetzen, so Tiedemann. "Sie stellen die Thematik in den Vordergrund und nicht sich selbst. Was diese fünf leisten ist toll - toll für Berlin, seine Bewohner und Besucher."



Candy Crash mit ihrer Figur (Bild: Little BIG City Berlin)

Candy Crash, die wie Bambi Mercury durch die ProSieben-Show "Queen of Drags" bundesweit bekannt wurde und zuletzt das Pinkwashing vieler Unternehmen kritisierte, freute sich über ihre Mini-Figur. "Es ist großartig zu sehen, dass wir so langsam, step by step, in der Mitte der Gesellschaft ankommen", erklärte sie gegenüber queer.de. "Das ist genau der richtige Schritt. Auch wenn noch sehr viele Schritte zu gehen sind." (cw)













-w-