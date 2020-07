Schwule Liebende

27. Juli 2020, noch kein Kommentar

Die Berliner GNYP Galerie zeigt mit "Damned by the Rainbow" eine Einzelausstellung des in New York lebenden Künstlers Justin Liam O'Brien.



In seinen Gemälden stellt O'Brien meistens seine männlichen Freunde dar, während er sich ebenso mit queerer Kunstgeschichte befasst, indem er in seinen Titeln auf Werke anderer Künstler verweist. Die Momente, die wir bezeugen, sind intim, nicht nur sexuell, sondern auch sentimental. Wir sehen hauptsächlich Innenräume, in denen Liebende einen Moment ihrer Beziehung(en) zu teilen scheinen (besonders oder banal) — und der Betrachter ist eingeladen, einen Blick darauf zu werfen.



Die Ausstellung "Damned by the Rainbow" kann noch bis zum 15. August in der GNYP Galerie (Knesebeckstraße 96, 10623 Berlin) mittwochs bis samstags von 12 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung besichtigt werden. (cw)











