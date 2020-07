Mauer-Knutscher

28. Juli 2020, noch kein Kommentar

Bild: Robert B.

"Der Bruderkuss" von Dimitrji Vrub ist eines der bekanntesten Motive der Berliner East Side Gallery - der Fotograf Robert B. ließ sich von der Mauer-Malerei inspirieren.



Der innige Kuss zweier nackter Männer vor dem sozialistischen Honecker-Breschnew-Schmatzer ist Teil der neuen Ausstellung "Pride & Prejudice", die die Berliner Galerie "The Ballery" zum CSD in der Hauptstadt zusammengestellt hat. Noch bis Mittwoch, den 29. Juli sind neben Werken von Robert B. auch Arbeiten von Mari Poller, Luna Nother, Swen Marcel, Don Aretino, Ana Bathe und Rinaldo Hopf zu sehen.



Bild: Rinalo Hopf

Am Mttwoch startet die Galerie in der Nollendorfstraße 11 außerdem die fünfte Folge ihrer queeren Livestream-TV-Show "TransVision". "The Ballery" wurde im September 2014 als Ausstellungsraum für in der Hauptstadt lebende Künstler gegründet. (cw)



Bild: Ana Bathe











-w-