Neue Pride-Kindergruppe in Hamburg

29. Juli 2020,

Bild: PEDIA

Rechtzeitig zum CSD eröffnet der Deutsch-Chinesische Kindergarten Hamburg eine Regenbogen-Familienstunde.



Die Pride-Kindergruppe bietet Regenbogenfamilien in einem lockeren Rahmen die Möglichkeit, sich kennenzulernen und miteinander zu vernetzen. Für die Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren gibt es nach einer Mitteilung des Trägers PEDIA ein "pädagogisch anregendes und wechselndes Programm, begleitet von zwei erfahrenen pädagogischen Fachkräften".



Das Angebot ist kostenfrei und startet am 11. August in den Räumen des Deutsch-Chinesischen Kindergartens Hamburg (Doormannsweg 41-43). Anschließend findet das Angebot jeden zweiten Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr statt. Interessierte Eltern können sich unter anmelden.



"Mit der Regenbogen-Familienstunde möchten wir auf die Diversität in Familienstrukturen aufmerksam machen und vor allem Regenbogenfamilien in einer ungezwungenen Atmosphäre die Möglichkeit zum Austausch gebeten", erklärte Stefan Hensel, Geschäftsführer der PEDIA-Gruppe. "Nicht zuletzt ist es unser Ziel, diese Familien zu stärken."



Mehr Infos zur Pride-Kindergruppe gibt es hier. (cw)













