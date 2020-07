Klare Ansage bei LUSH

30. Juli 2020,

Mit Schildern mit der Aufschrift "Bitte draußen bleiben bei Symptomen von Covid-19, Rassismus und Homophobie" in den Schaufenstern ihrer Filialen begeistert die Kosmetik-Ladenkette LUSH viele Menschen im Netz.



"Wir wollen Position beziehen und wünschen uns, dass sich jeder bei uns sicher fühlt", erklärte das Unternehmen laut WDR zu der Aktion, die nicht nur in Deutschland läuft. Auf Twitter wurden Plakate auch aus Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden gepostet.



LUSH betreibt nach eigenen Angaben knapp 1.000 Filialen in 49 Ländern der Welt. Bereits in der Vergangenheit war die Kosmetikkette mit LGBTI-freundlichen Aktionen aufgefallen. So verkaufte sie vor fünf Jahren eine "GayIsOK"-Seife zugunsten von queeren Projekten. 2018 konnte man bei LUSH eine Badebombe für Trans-Rechte erwerben. (cw)







-w-