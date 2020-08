03. August 2020, noch kein Kommentar

Bild: Remo Kühnel / Stadt Essen

Noch bis zum 12. August ist im Essener Rathaus eine spannende Ausstellung zur städtischen Geschichte lesbisch-schwuler Emanzipation zu sehen.



Die am 31. Juli durch Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) im Foyer des Rathauses eröffnete Ausstellung zeichnet die Geschichte lesbisch-schwuler Emanzipation seit Beginn des 20. Jahrhunderts nach. Sie spannt einen Bogen von den Gerüchten um Friedrich Alfred Krupps Homosexualität zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Verabschiedung eines ersten Handlungsprogramms gegen die Ausgrenzung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen im Jahr 1999 im Essener Stadtrat und blickt abschließend auf die Erfolge lesbisch-schwuler Emanzipation der letzten Jahre.



"Welchen Werdegang hat die lesbisch-schwule Emanzipation seit Beginn des 20. Jahrhunderts genommen? Welche Meilensteine haben wir in unserer Stadt setzen können? Und warum muss unser Einsatz für Akzeptanz und Gleichstellung weiter gehen? Antworten auf diese Fragen gibt uns die Ausstellung 'Come out, Essen!'", betonte Kufen, der auch Schirmherr der Ausstellung ist, in seiner Begrüßung. "Die Vielfalt der Menschen ist in unserer Stadt ein wertvolles Gut. Sie macht uns stark. Die lesbisch-schwule Emanzipationsgeschichte ist ein wichtiger Teil hiervon. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wünsche ich der Ausstellung hier im Foyer unseres Rathauses und an den kommenden Ausstellungs-Standorten viele interessierte Besucher*innen."



Abschließend bedankte sich Kufen bei den beiden Hauptakteuren, dem Initiator Wolfgang D. Berude vom Arbeitskreis Schwule Geschichte Essen/Ruhrgebiet bei der Aidshilfe Essen e.V. und Stefan Nies, der die Ausstellung im Auftrag des Ruhr Museums kuratiert hat.



Zur Schau gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm (siehe Flyer), im Laufe des Monats soll zudem ein Begleitbuch erscheinen. Vom 27. August bis 8. Oktober wird "Come out, Essen!" in der Essener Volksschule gezeigt sowie vom 15. Januar bis 4. März 2020 im Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv. (cw/pm)









