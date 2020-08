Frauen, die unsere Welt besser machen

05. August 2020, noch kein Kommentar

Bild: Martina Schradi / Jaja Verlag

Demet Demir ist eine türkische LGBTi-Aktivistin, die sich insbesondere gegen Polizeigewalt gegenüber trans Menschen engagiert - und eine der "Heldinnen 2021".



Unter diesem Titel hat der Berliner Jaja Verlag einen Wandkalender für das kommende Jahr veröffentlicht. Gewürdigt werden zwölf Frauen aus aller Welt, die sich stark machen für humanitäre Gerechtigkeit und ankämpfen gegen lokale Widrigkeiten und globale Krisen, darunter neben Demir auch Chelsea Manning, Pussy Riot, Carola Rackete und Greta Thunberg. Die Porträts stammen von zwölf verschiedenen Zeichnerinnen.



Auf der Rückseite der jeweiligen Kalenderseite werden alle Heldinnen mit kurzen Beschreibungen vorgestellt. Zu Demet Demir heißt es etwa: "Ihr Aktivismus führte mehrfach zu Inhaftierungen in den 80er und 90er Jahren. 1999 kandidierte sie als erste Transperson in einer türkischen Parlamentswahl, sowie 2007 als Abgeordnete in Isparta. 2008 gründete sie mit anderen Transaktivisten die Organisation LGBTT Istanbul."



Der Kalender "Heldinnen 2021" ist zum Preis von 21,45 € u.a. bei amazon.de erhältlich.











