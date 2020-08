Queere Bücher seit einem Vierteljahrhundert

08. August 2020, noch kein Kommentar

Bild: Sergio Vitale

Herzlichen Glückwunsch nach Berlin: In diesem Monat feiert der Querverlag von Ilona Bubeck und Jim Baker sein 25-jähriges Bestehen!



Sie seien "erstaunt und ein bisschen stolz", erklärten die Verleger*innen zum Jubiläum. "Als wir vor 25 Jahren gemeinsam den ersten lesbisch-schwulen Buchverlag in Deutschland gründeten, haben wir in unserer Euphorie nicht wirklich in einem solchen Zeitraum gedacht."



Dass sie es dennoch geschafft haben, dieses "politische Experiment" über so viele Jahre erfolgreich zu führen, liege "nicht zuletzt an der Unterstützung unserer treuen Autor_innen, der zahlreichen neugierigen Leser_innen sowie der zunehmenden Akzeptanz interessierter und kritischer Medienmenschen", schreiben Bubeck und Baker in einem Newsletter. "Eine gehörige Portion Idealismus und Selbstausbeutung hat aber natürlich auch nicht geschadet."



Noch immer ist der Querverlag in der deutschen Verlags- und Kulturlandschaft einmalig. "In einer Zeit, in der neue Herausforderungen - politisch, gesellschaftlich und ökonomisch - auf uns zukommen, ist es wichtiger denn je, sich zu positionieren, sich einzumischen und Mut zur Vielfalt zu zeigen", so die beiden Verleger*innen. "Eben diesen Mut zeigen die Autor_innen im Querverlag - vor 25 Jahren wie auch heute." (cw/pm)







-w-