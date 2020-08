Schwules Kino aus Deutschland

11. August 2020, noch kein Kommentar

Bild: Nils Loof / solo:film GmbH / JUNIFILM GmbH

In Hannover haben die Dreharbeiten für den Kino-Spielfilm "LASVEGAS" begonnen - Daniel Roth (li.) und Tim-Fabian Hoffmann spielen ein frisch verliebtes Paar.



Die Story: Der Modedesigner Tristan (Tim-Fabian Hoffmann) arbeitet gerade an seiner ersten eigenen Kollektion, als plötzlich Sunny (Daniel Roth) in sein Leben platzt und Tristans Karriereplan aus den Angeln hebt. Zwei entgegengesetzte Lebensentwürfe prallen aufeinander. Sunny, ein waghalsiger wie durchgeknallter Travestie- und Lebenskünstler, will Liebe für immer und Hochzeit sofort. Und zwar dort, wo sie am schnellsten und unkompliziert möglich ist: in Las Vegas.



Deshalb wird nicht nur in Hannover, Lehrte, Hildesheim und Berlin, sondern auch im echten Las Vegas gedreht.



"LASVEGAS" (Arbeitstitel) ist das Debüt des jungen Autors und Regisseurs Kolja Malik. Im Strudel der turbulenten Ereignisse zwischen Tristan und Sunny agieren namhafte Schauspieler*innen: Nastassja Kinski und Lana Cooper, Julia Malik, Thomas Thieme und "Sommersturm"-Star Robert Stadlober.



Für die Produzent*innen Susann Schimk (solo:film) und Jan Philip Lange (JUNIFILM) war der Drehbeginn ein ganz besonderer Moment. Nach einer durch Corona bedingten Unterbrechung der Vorbereitungen konnte am 6. August endlich die erste Klappe geschlagen werden.



Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit dem ZDF (Das kleine Fernsehspiel), unterstützt vom BKM, DFFF, Kuratorium junger deutscher Film, sowie der nordmedia, der regionalen Förderinstitution für Niedersachsen und Bremen, wo ein großer Teil der sechswöchigen Dreharbeiten stattfindet. Der farbfilm verleih wird "LASVEGAS" in die deutschen Kinos bringen, ein genauer Starttermin steht noch nicht fest. (cw/pm)











