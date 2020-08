Holstentor erstmals in Regenbogenfarben

15. August 2020, noch kein Kommentar

Zum CSD Lübeck erstrahlt das Wahrzeichen der Stadt an diesem Wochenende zum ersten Mal in den Farben der LGBTI-Bewegung.



Mit dem offiziellen "Lights On" schaltete Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) am Freitagabend um 22 Uhr die Regenbogen-Beleuchtung des Holstentors ein und setzte damit ein deutliches Zeichen für Vielfalt in der Hansestadt. "Der Lübecker CSD e.V. freut sich über diese einmalige Botschaft, dessen Signal weit über die Grenzen Lübecks und Schleswig-Holstein Wirkung haben wird", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.



Bürgermeister Jan Lindenau schaltete die bunte Beleuchtung an (Bild: Kevin Hackert)

Der CSD Lübeck findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ohne Demo, Straßenfest und Party statt, dennoch gab es in den vergangenen Tagen einige kleinere sowie digitale Veranstaltungen. Am heutigen Samstag wird es zum Abschluss von 11 bis 19 Uhr auf dem Markt eine "Straße der Vielfalt" mit Infoständen geben.



Der Lübeck Pride steht in diesem Jahr unter dem Motto "Du bist #queertastisch". Der Satz ist auch auf dem bunt beleuchteten Holstentor zu lesen. (cw)











-w-