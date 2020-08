Mehr Vielfalt für Rheinberg

17. August 2020,

Kreativer Protest am Niederrhein: Weil die Kunstausstellung "Alltagsmenschen" in Rheinberg nur weiße ältere Personen zeige, hängten Unbekannte Schilder an die Betonfiguren.



Die lebensgroßen Kunstwerke der Bildhauerin Christel Lechner tragen nun Botschaften wie "Black Alltagsmenschen matter", "LGBTQ Alltagsmenschen matter", "Homeless Alltagsmenschen matter" oder "Sexworkers matter". Zur Aktion bekannte sich die anonyme Gruppe "alletagewiderstand", die mehrere Bilder auf Instagram postete.



"Unsere Aktion richtet sich ausdrücklich NICHT gegen die Alltagsmenschen", heißt es in einer Stellungnahme. "Wir respektieren die Arbeit von Frau Lechner und möchten sie nicht abwerten. Dennoch spiegeln die Alltagsmenschen nicht unseren Alltag wider."



Das "Stereotyp des weißen alten wohlgenährten" Menschen schließe so viele Personen aus, die anders seien, kritisierte "alletagewiderstand". "Diesen Menschen und ihren Realitäten und Bedürfnissen schenken wir mit dieser Aktion wertschätzende Aufmerksamkeit."



Die 32 "Alltagsmenschen" werden noch bis zum 8. November in Rheinberg ausgestellt. Die Gruppe, die sich von Gewalt und Sachbeschädigung distanzierte, kündigte weitere Aktionen an. (cw)







-w-