Katholische Kirche zeigt Flagge zum CSD

19. August 2020,

Bild: Pfarrei St. Joseph Münster-Süd

Das kommt nicht sehr häufig vor: Die römisch-katholische Heilig-Geist-Kirche in Münster zeigt mit einer acht Meter langen Regenbogenfahne ihre Solidarität mit queeren Menschen.



"Unsere Gemeinde unterstützt die Prideweek", postete die für die Kirche zuständige St.-Joseph-Pfarrei in Münsters Südviertel am Dienstag auf ihrer Facebookseite. "Uns war es als Gemeinde wichtig, dass die queeren Menschen, die in Münster und Umgebung wohnen, auch bei uns in der Kirche zu Hause sein können", ergänzte Pfarrer Hubertus Krampe gegenüber dem Online-Portal kirche-und-leben.de.



"Wir gehen bewusst diesen Weg der Offenheit, der vom Pfarreirat ausdrücklich mitgetragen wird", so Krampe weiter. "Schon beim Katholikentag 2018 in Münster war die Heilig-Geist-Gemeinde Gastgeberin des Regenbogen-Zentrums mit Angeboten für die queeren Gäste des Katholikentags. Darauf sind wir stolz - das war eine wunderbare Erfahrung."



Der CSD Münster findet am Samstag, den 29. August ab 15 Uhr als Menschenkette um die Promenade statt. So können die Abstands- und Hygieneregelungen aufgrund der Covid-19-Pandemie eingehalten werden. Der CSD Münster e.V. hofft auf rund 1.500 Teilnehmende - denn dann könnten die Demonstrant*innen die gesamte Promenade umspannen.



Die Heilig-Geist-Kirche wiederum lädt am Sonntag, den 30. August um 18 Uhr zu einem ökumenischen CSD-Gottesdienst unter dem Motto "Gemeinsam weitergehen" auf dem Kirchplatz ein. Alle Menschen seien herzlich willkommen, erklärte Pfarrer Krampe. "Und doch wünschte ich mir eine so offene Kirche, dass solche Gottesdienste für bestimmte Gruppen in unserer Gemeinschaft nicht mehr nötig wären." (cw)











-w-