Netflix schreibt erneut queere Filmgeschichte

In der prominent besetzten Neuverfilmung von "The Boys in the Band" für den Streamingdienst Netflix wirken ausschließlich offen schwule Schauspieler mit - jetzt gibt es erste Bilder.



Mit dem Originalfilm von 1970, in Deutschland auch bekannt als "Die Harten und die Zarten", hatte Regisseur William Friedkin einen Schlüsselfilm des Queer Cinema geschaffen: "The Boys in the Band" war der erste Hollywood-Mainstream-Film, der sich ausschließlich mit Homosexualität beschäftigte. Er erzählt von sieben schwulen Freunden auf einer Geburtstagsfeier, die aus dem Ruder läuft.







Regie der von Ryan Murphy co-produzierten Netflix-Neuverfilmung führte Joe Mantello, der 2018 bereits für die Broadway-Aufführung des ursprünglichen Theaterstücks von Mart Crowley verantwortlich war. Auch der Cast aus Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Robin de Jesus, Brian Hutchinson, Michael Benjamin Washington und Tuc Watkin wurde für den Film übernommen.







"The Boys in the Band" soll ab 30. September auf Netflix verfügbar sein. Mehr Hintergründe zum Originalfilm gibt Erwin In het Panhuis in seinem Artikel "Als Hollywood schwul wurde". (cw)









