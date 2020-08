"Unterwegs gegen Intoleranz"

View this post on Instagram

Um den zehnten Jahrestag der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt @charta_der_vielfalt durch die VHH zu feiern, präsentieren wir heute zusammen mit Olivia Jones @oliviajoneshamburg, Deutschlands wohl berühmtester Drag-Queen, einen neuen Diversity-Bus. Das Besondere: Auf dem Heck des Busses ist die Travestiekünstlerin gemeinsam mit ihrem ehemaligen Choreografen Imam Alkan @rico_delgado_official zu sehen, der mittlerweile für die VHH als Busfahrer tätig ist