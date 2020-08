Kauft queere Kunst!

25. August 2020,

Das Gemälde "Steven, Irishman with His Cello" von Bruce Sargeant gehört zu den Werken, die die Berliner Galerie "The Ballery" auf ihrer neuen Homepage zum Kauf anbietet, um queere Künstler*innen zu unterstützen.



Mit dem Online-Kunst-Shop mit aktuell 23 Angeboten reagiert Galerist Simon Williams auf die Coronakrise. "Die Kunstwerke stehen zum Verkauf, und der Kauf dieser Werke unterstützt direkt die Künstler, die sie geschaffen haben", erklärte er in der vergangenen Woche in einem per Newsletter versandten Hilferuf. "In diesen herausfordernden Zeiten bietet ihnen der Verkauf von Kunstwerken die Möglichkeit zum Überleben."



Mit 6.000 Euro liegt der nackte Cellospieler preislich am oberen Ende - andere Kunstwerke sind schon ab 300 Euro zu haben. Das sexy Porträt stammt von dem 1956 geborenen schwulen US-Künstler Mark Beard, der für seine homoerotischen Arbeiten das Alter Ego Bruce Sargeant mit tragischer Geschichte erfand: 1898 geboren und im Alter von nur 40 Jahren bei einem tragischen Wrestling-Unfall ums Leben gekommen.



Sargeants subtil getönte Ölbilder erinnern an klassische Figurenmalerei, wenden sich jedoch an ein Publikum, das vor schwuler Sexualität nicht zurückschreckt. Sein Werk wirkt aus heutiger Sicht wie eine Vorankündigung von Modefotografen wie Bruce Weber und Greg Gorman, und so ist es keine Überraschung, dass eine seiner größten Arbeiten, ein Wandbild halbnackter Sportler, in der Filiale von Abercrombie & Fitch in der Fifth Avenue in New York City zu sehen ist.



"The Ballery" wurde im September 2014 als Ausstellungsraum für in Berlin lebende Künstler*innen gegründet. In ihrem Newsletter bittet die queere Galerie in der Nollendorfstraße 11-12 auch um Spenden, damit sie ihre Arbeit fortsetzen kann. (cw)







