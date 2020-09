Räänboge op Kölsch

05. September 2020,

Bild: Gaffel

Die Kölner Privatbrauerei Gaffel hat zum verspäteten CSD eine Regenbogen-Kölschstange auf den Markt gebracht.



Das Besondere an den traditionellen 0,2l-Minigläsern ist, dass bei den Farben der Prideflagge das Gelb ausgespart wurde. "Mit Kölsch befüllt, werden die Regenbogenfarben komplettiert", begründet die Brauerei den klugen Aufdruck - eine typische Kölschstange ist halt niemals leer.



Die schicken Pride-Gläser können im Gaffel-Onlineshop ab sofort zum Preis von 2,95 Euro pro Stück (zzgl. Versandkosten) bestellt werden.



Der CSD Köln findet nach der coronabedingt abgesagten Sommerparade in diesem Jahr am 11. Oktober als Fahrrad-Sternfahrt statt (queer.de berichtete). Anstelle des Straßenfestes gibt es am 9. und 10. Oktober eine "Pride Now"-Show in der Lanxess Arena. (cw)















