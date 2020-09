Heiße Kerle in Lederhosen

08. September 2020, noch kein Kommentar

Die diesjährige Jahresausstellung von Robert C. Rore in der Münchner Kunstbehandlung, die symbolträchtig am Tag der abgesagten Oktoberfest-Eöffnung beginnt, feiert Bayern und seine Männer.



Wer den Künstler kennt, weiß, dass sich Robert C. Rore beim Thema Bayern in seinen Bildern fern von Klischees und bierseliger Dimpfelei bewegt, also kein "Schmuckgewürzbretterl" oder Papierdirndl, sondern Landschaften und Sehenswürdigkeiten in feinster Manier aquarelliert, wirklichkeitsgetreu und detailverliebt. Seine bayerischen Mannsbilder entstammen eher einem Roman von Ludwig Ganghofer und strahlen etwas Draufgängerisches, Unangepasstes aus und machen dabei trotzdem ganz ungezwungen "bella figura". Einige Kostproben zeigen wir in der unten verlinkten Galerie



Die Vernissage findet umständehalber am 18. September ab 18 Uhr auf kunstbehandlung.com virtuell statt und ist dann ab dem darauffolgenden Samstag von 12 bis 20 Uhr bis zum 26. Oktober in den Galerieräumen zugänglich, unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln. (cw/pm)











