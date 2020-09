11. September 2020, noch kein Kommentar

Bild: TBWA Helsinki

In einer genialen Werbekampagne von Burger King zum Helsinki Pride küsst das Maskottchen der Fast-Food-Kette ausgerechnet Ronald McDonald - die Figur des Erzkonkurrenten McDonalds.



"Burger King steht seit jeher für Gleichheit, Liebe und das Recht aller, so zu sein wie sie sind", erklärte Kaisa Kasila, Markenmanagerin von Burger King Finnland, zu den Postern, Anzeigenmotiven und Bannern mit dem aufgedruckten Motto "Love conquers all" (Liebe besiegt alles). In der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es weiter: "Der einzige Fall, in dem es vielleicht nicht so aussieht, ist, wenn wir mit unserem Konkurrenten scherzen. Aber wir möchten klarstellen, dass all dies auf dem Respekt beruht, den wir vor ihm haben. Und wir wissen, dass McDonald's für dieselben Werte steht, für die auch wir stehen."



Es ist nicht das erste Mal, dass Burger King mit außergewöhnlichen CSD-Aktionen auffällt. So wurden in den USA und Deutschland in den vergangenen Jahren beispielsweise schon mehrfach "Proud Whopper" verkauft (queer.de berichtete). In Mexiko benannte sich die Hamburgerkette in diesem Jahr zum Pride in ihren Social-Media-Kanälen in "Burger Queer" um.



Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Parade zum Helsinki Pride am Samstag, den 12. September erstmals nur virtuell statt. (mize)











-w-