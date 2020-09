14. September 2020, noch kein Kommentar

Der Kölner Come-Together-Cup (CTC) setzte am Wochenende auch in Corona-Zeiten ein deutliches Zeichen für weltoffene Vielfalt und gegen jede Art von Diskriminierung - mit Spielen der Vielfalt, Promi-Spaßkick und einem Kasalla-Konzert.



Normalerweise treffen sich bis zu 20.000 Besucher*innen, Spieler*innen und Helfer*innen am Müngersdorfer Stadion - das war in Covid-Zeiten natürlich nicht möglich. Ausfallen sollte der seit über 25 Jahren etablierte Come-Together-Cup aber auch nicht. So wurde am Samstag ein reduziertes und mit den Behörden abgestimmtes Alternativkonzept unter dem Motto "Bunteste Vielfalt - mit Abstand und Anstand!" umgesetzt.



So fanden zum einen über den ganzen Tag verteilte (Freundschafts-)Spiele der Vielfalt statt. Den symbolischen Anstoß führte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth (Grüne) durch. Zum anderen konnte auch der traditionelle Promi-Spaßkick stattfinden, wenngleich in diesem Jahr nur vor ca. 200 Zuschauer*innen. In den beiden Promiteams "Latente Talente" und "Homogene Ballkultur" traten u.a. TV-Moderator Jean Pütz, FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle, Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes (SPD) und Rewe-Vorstandschef Lionel Souque an. Moderiert wurde das Spiel von Kommentatoren-Legende Manni Breuckmann.



Zu einem einzigartigen und emotionalen Zusammentreffen der gesamten bunten Stadtgesellschaft mit 800 Menschen wurde das Kasalla-Konzert am Abend auf der weitläufigen Stadionvorwiese. Hierzu hatte die Veranstalter*innen insgesamt 80 "bunte und demokratieunterstützende Institutionen" aus Köln mit jeweils zehn Personen eingeladen.



CTC-Initiator Andreas Stiene zeigte sich am Ende des Tages zufrieden: "Wenn man mir vor zwei bis drei Monaten gesagt hätte, dass ein 'CTC light' in 2020 unter Corona-Bedingungen so genial ablaufen würde, hätte ich das nicht geglaubt." Viele Teilnehmer*innen hätten das Leben endlich mal wieder so richtig entspannt genießen können, freute sich Stiene. "Auch unsere wichtigste CTC-Botschaft, nämlich den Kampf gegen die Diskriminierung von diversen Minderheiten, nie, nie, nie aus den Augen zu verlieren, hat alle unsere Besucher*innen erreichen können."



Der nächste Come-Together-Cup in Köln soll - sofern Covid-19 es zulässt - am Donnerstag, den 13. Mai 2021 stattfinden. (cw/pm)











-w-