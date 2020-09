Mini-Folsom mit Abstand

15. September 2020, noch kein Kommentar

Folsom Europe wurde in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise abgesagt und ins Internet verlegt - trotzdem zog es viele Uniformfreunde, Puppies und Gummiträger in den Schöneberger Kiez.



Das internationale Straßenfest der schwulen Leder- und Fetischszene in Berlin lässt sich von einem Virus nicht so einfach vertreiben: Insbesondere viele auswärtige Gäste hatten ihre reservierten Hotels nicht storniert und flanierten am vergangenen Wochenende fast wie gewohnt durch die Fugger- und Motzstraße - natürlich mit mehr Abstand als in den Vorjahren.



Die unten verlinkte Galerie gibt weitere Eindrücke vom spontanen Berliner Mini-Folsom. Auf Vimeo kann man sich den Livestream von "Folsom Digital 2020" anschauen:









-w-