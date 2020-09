Neue süße Jungs von nebenan

18. September 2020,

Bild: TeeJott / Bruno Books

Noch vor den Lebkuchen sind jetzt die ersten Wandkalender für 2021 im Handel erhältlich - auch der schwule Kölner Fotograf TeeJott hat wieder zwölf junge Schnuckel vor seine Kamera geholt.



Alle Motive in "Young Men of Germany 2021" sind - wie schon seit 18 Jahren - in Schwarz-Weiß, da TeeJott noch alle Fotoabzüge von Hand in seiner Dunkelkammer anfertigt und diese Tradition auch im digitalen Zeitalter bewahrt. Seine Models sind ganz bewusst keine Profis - der 47-jährige Talentscout hat ein gutes Auge für natürliche Schönheit und spricht die Jungs mal auf der Straße, mal bei Facebook an.



Einige Kostproben aus dem jugendfreien Kalender zeigen wir der unten verlinkten Galerie. "Young Men of Germany 2021" ist bei Bruno Books erschienen und zum Preis von 19,99 € u.a. bei amazon.de erhältlich. Die Motive lassen sich als hochwertige Drucke später ausschneiden und einrahmen. (cw)











