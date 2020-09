Lesbische Weihnachten

20. September 2020, noch kein Kommentar

Bild: Sony Pictures

Erstmals steht ein homosexuelles Paar im Mittelpunkt einer Weihnachtskomödie aus Hollywood - jetzt gibt es erste Bilder aus "Happiest Season" mit Kristen Stewart und Mackenzie Davis in den Hauptrollen.



In dem Film von Clea DuVall spielt Kristen Stewart die junge Lesbe Abby, die ihrer Freundin Harper (Mackenzie Davis) beim jährlichen Weihnachtsessen ihrer Familie einen Heiratsantrag machen will - bis sie herausfindet, dass sich Harper vor ihren erzkonservativen Eltern noch gar nicht geoutet hat.







"Ich glaube, ich habe mir mein ganzes Leben lang gewünscht, eine homosexuelle Weihnachts-RomCom sehen zu können", meinte Kristen Stewart zu dem Film. Jetzt habe sie sogar selbst darin mitwirken können. Regisseurin Clea DuVall erklärte, sie sei ein großer Fan von Weihnachtsfilmen und "Happiest Season" sei eine wunderbare Möglichkeit gewesen, eine ganz übliche Geschichte mal aus einer anderen Perspektive zu erzählen.



"Happiest Season" soll in den USA am 25. November 2020 im Verleih von Sony Pictures in die Kinos kommen. Ein deutscher Starttermin steht bislang nicht fest. (cw)















-w-