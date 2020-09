München erklärt geschlechtliche Vielfalt

23. September 2020, noch kein Kommentar

Bild: Michael Nagy

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat ein neues Plakat vorgestellt, das flächendeckend in München über geschlechtliche Identitäten aufklärt.



Das von der städtischen Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTI* im Rahmen ihrer Jugendkampagne "Wir sind für Dich da" entwickelte Motiv soll darauf hinweisen, dass Geschlecht und geschlechtliche Identität vielfältig sind und jede Form davon Akzeptanz und Wertschätzung erfahren muss.



Das neue Motiv unter dem Motto "So, wie du bist" zeigt zwei Figuren, eine als vermeintlich "männlich", eine als vermeintlich "weiblich" dargestellt. Dazwischen werden mögliche geschlechtliche Identitäten wie non-binär, inter*, trans* und queer* benannt. Durch die grafische Gestaltung wird vermittelt, dass diese Identitäten in jedem Menschen auf unterschiedliche Weise vorkommen können.



"Die Frage nach Geschlecht und geschlechtlicher Identität ist eine höchst sensible und auch persönliche Frage", erklärte Reiter zum Kampagnenstart. "Ich freue mich sehr, dass die Koordinierungsstelle mit dem neuen Plakatmotiv eine sympathische, freundliche aber auch klare Botschaft in die Stadtgesellschaft schickt. Sie erzeugt Sichtbarkeit und fordert Akzeptanz! Und bietet den Menschen, jung und alt, die Möglichkeit, sich zu informieren und Angebote in München zu finden".



Die Frage sei aber auch eine "höchst politische, weil Menschen aufgrund ihres Geschlechts und ihrer geschlechtlichen Identität von Ausgrenzung, Abwertung, Diskriminierung und leider allzu oft auch von Gewalt betroffen sind", so der Oberbürgermeister weiter. "Dies kann und darf nicht hingenommen werden. Und deshalb ist es so wichtig, als Landeshauptstadt München klare Kante zu zeigen für Akzeptanz und Wertschätzung."



Die Kampagne "Wir sind für Dich da" hatte beim Start vor 15 Jahren für Proteste von christlichen Fundamentalist*innen gesorgt (queer.de berichtete). Auf der Kampagnenwebsite wirsindfuerdichda.org gibt es weitere Informationen. (cw)











