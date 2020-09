24. September 2020,

Bild: All Out / Bea Uhart

Mit einer Großprojektion auf den Hauptsitz der Europäischen Kommission in Brüssel forderten Aktivist*innen die EU zu einem entschiedenen Vorgehen gegen "LGBT-freie Zonen" in Polen auf.



Anlass der Aktion am Dienstagabend war die Übergabe von über 330.000 Unterschriften aus einer globalen Petition von All Out und der polnischen Kampagne gegen Homophobie (KPH) an die EU-Kommissarin für Gleichstellung Helena Dalli.



(Bild: All Out / Bea Uhart)

"LGBT*-Personen in Polen werden angegriffen: In den letzten Wochen haben sich mehrere polnische Bezirke zu 'LGBT*-freien Zonen' erklärt, eine Zeitung verteilte Sticker mit dem gleichen Slogan, Teilnehmer eines Pride-Marsches in Białystok wurden von Hooligans und Rechtsextremen angegriffen", heißt es (seit dem letzten Jahr) in der an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerichteten Unterschriftensammlung. "Wir wenden uns an Sie, um diese Gewalttaten und Diskriminierung zu verurteilen und die polnischen Behörden aufzufordern, LGBT*-Personen zu schützen und Gesetze gegen Hassverbrechen aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität zu erlassen."



In der Projektion an das Berlaymont-Gebäude war u.a. auf Englisch und Polnisch zu lesen "Wir sind keine Ideologie. Wir sind polnische Bürger" und "LGBT-freie Zonen in Polen sofort beenden!".

Bei der EU-Kommissionspräsidentin dürften die Aktivist*innen offene Türen einrennen: In der vergangenen Woche hatte Ursula von der Leyen in ihrer "State of the European Union"-Rede LGBTI-Feindlichkeit in Polen scharf kritisiert und eine europäische Strategie angekündigt, um die Rechte queerer Menschen zu stärken (queer.de berichtete). (mize)









-w-