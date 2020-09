Queere Fotografie vom Feinsten

26. September 2020, noch kein Kommentar

Der herausragende neue Bildband "New Queer Photography" würdigt die junge und engagierte Szene, die sich in den letzten Jahren im Bereich der queeren Fotografie etabliert hat.



"Sich der Frage der eigenen Sexualität jenseits von Tabugrenzen zu nähern, ist gerade in der Kunst möglich", erklärt Herausgeber Benjamin Wolbergs zu dem über 300 Seiten starken Buch "New Queer Photography", das mit etwas Verspätung nun Anfang Oktober im Verlag Kettler erscheinen soll. "Sie lässt nicht nur das gefahrlose Spiel mit den Geschlechtern, mit den verbotenen Wünschen zu, sie allein erfasst ihre Widersprüchlichkeit."



Nicht zuletzt die sozialen Medien hätten diese neue Szene geprägt, so Wolbergs. "Dem Bedürfnis nach Selbstdarstellung, -vergewisserung und -spiegelung folgend, zeigen viele Fotografen vor allem das Schwulsein als private Idylle. Gleichzeitig wird der eigene und gesellschaftliche Umgang mit Transsexualität und Geschlechterrollen kritisch hinterfragt oder das Pornografische in seiner zersetzenden oder auch affirmativen Kraft gezeigt."



Der sorgsam recherchierte und umfangreich ausgestattete Hardcover-Band stellt rund 40 zeitgenössische fotografische Positionen vor, darunter bereits etablierte Namen sowie zahlreiche vom Publikum wenig beachtete oder noch unbekannte Talente. Eine Auswahl der Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Darüber hinaus gibt es einordnende Texte von Ben Miller vom Schwulen Museum Berlin. Finanziert wurde "New Queer Photography" über eine Crowdfunding-Kampagne. (cw)









