So sieht die neue Batwoman aus!

In der zweiten Staffel von "Batwoman" schlüpft Javicia Leslie als Nachfolgerin von Ruby Rose in den Batsuit - jetzt gibt es ein erstes Bild vom Set.



"Pass auf, Gotham, ich habe mir den Anzug übergestülpt. Seid gespannt, wie Ryan Wilder im Batsuit ihr eigenes Ding macht", schrieb die 33-jährige Schauspielerin zu der auf Instagram geposteten Nahaufnahme, auf der sie mit knallroten Haaren und der ikonischen schwarzen Maske zu sehen ist.



Die neue Figur Ryan Wilder löst die von Ruby Rose in der ersten Staffel verkörperte Kate Kane ab. Rose hatte im Mai überraschend ihren Rückzug nach nur einer Staffel und 20 Episoden der Comicverfilmung verkündet (queer.de berichtete). Einen Grund nennt die 34-Jährige bis heute nicht.



Ryan Wilder wird vom Produktionsteam als sympathisch, unordentlich, albern und ungezähmt beschrieben - und sei damit völlig anders als Kane. Sie sei außerdem offen lesbisch, athletisch und leidenschaftlich. Die neue Figur soll aus dem kriminellen Milieu stammen: So habe sie die letzten Jahre als Drogenkurierin verbracht und lebe in einem Lieferwagen. Damit würde sie laut den Produzenten nicht dem Klischee der typischen amerikanischen Superheldin entsprechen.



"Ich bin extrem stolz, die erste schwarze Schauspielerin zu sein, die die Kultrolle der Batwoman im Fernsehen spielt", erklärte Leslie im Juli (queer.de berichtete). "Als bisexuelle Frau fühle ich mich geehrt, bei dieser bahnbrechenden Sendung dabei zu sein, die ein Pionier für die LGBTQ-Community ist."



Javicia Leslie wurde in Augsburg geboren, ist Veganerin und eine Expertin des thailändischen Kampfsports Muay Thai. Sie ist bislang vor allem aus der 42-teiligen CBS-Dramedyserie "God Friended Me" bekannt.



Die neuen Folgen der zweiten Staffel von "Batwoman" sollen ab Januar 2021 ausgestrahlt werden. Die erste Staffel wird in Deutschland von Amazon Prime Video in deutscher und Originalfassung gezeigt. Prime-Kunden dürfen die 20 Episoden kostenlos streamen, alle anderen können sich die Staffel für 30 bis 35 Euro kaufen. (cw)







