Ein "QueerKopf " für pro familia

Bild: QueerNet RLP

Am vergangenen Wochenende wurde pro familia Rheinland-Pfalz vom QueerNet RLP ausgezeichnet - für den drei Kilogramm schweren Preis stand ein bekannter Aktivist Pate.



Der sogenannte QueerKopf wird vom queeren Landesnetzwerk, das in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert, unregelmäßig als Anerkennung für Menschen und Organisationen verliehen, die sich in besonderer Weise für die Akzeptanz und Sichtbarkeit von LGBTI einsetzen.



"QueerNet RLP hat in der langjährigen Zusammenarbeit pro familia als verlässliche Partnerin erlebt, wenn es darum geht für ein selbstbestimmtes Leben einzutreten", teilte der Verein auf seiner Homepage mit. "Pro familia hat dabei immer die Vielfalt sexueller und geschlechtlicher ldentitäten im Blick und das Anliegen von QueerNet RLP nach gleichberechtigter Teilhabe auf der Basis von Gleichwertigkeit geteilt."



Auf Facebook bedankte sich pro familia Rheinland-Pfalz für die Auszeichnung: "Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung und auf eine weitere solidarische Zusammenarbeit für das gemeinsame Ziel: reproduktive, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung, Rechte und Gesundheit für Alle!"



Der "QueerKopf 2020" wurde gestaltet von den Trierer Künstler*innen Jutta Limburg und Laas Köhler. Pate für den schiefen runden Kopf mit dem breiten Greisen stand nach Angaben von QueerNet RLP der Bürgerrechtler Harvey Milk (1930-1978) aus San Francisco, der als erster offen schwuler Politiker der USA Geschichte schrieb.



Der Preis wurde erst zum zweiten Mal verliehen. Vor fünf Jahren wurde Familien- und Integrationsministerin Irene Alt (Grüne) vom queeren Landesnetzwerk geehrt. (cw)









-w-