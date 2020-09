Intime Erinnerungen an erregende Momente

30. September 2020, noch kein Kommentar

Die neue Monografie "zwei" des Berliner Fotografen Florian Hetz präsentiert einen Querschnitt seines kompromisslosen Schaffens und seiner unverwechselbaren queeren Bildwelt.



In "zwei" stellt Hetz mehr als 200 Fotografien von beiden Seiten des Atlantiks einander gegenüber und schafft einen Dialog zwischen scheinbar nicht verwandten Bildern und Situationen. Aufregend und unaufgeregt zugleich eröffnet Florian Hetz mit seinen Fotos voyeuristische Einblicke in die Intimsphäre seiner Modelle.



Durch Nahaufnahmen von männlichen Körperpartien und scheinbar alltäglichen Gesten lenkt er den Fokus auf oft unbemerkte Untertöne und verstärkt diese. Mühelos kombiniert Florian Hetz seine Berliner Studioarbeit mit natürlicher Tageslichtfotografie aus Los Angeles. Er nutzt jede Doppelseite des Buches als Bühne für seine Fotografien, die zu einer spielerischen Unterhaltung zwischen Körpern und Landschaften, Gesichtern und Objekten werden



Florian Hetz arbeitete als Produzent von Opern und Tanzaufführungen in Deutschland. Als eine schwere Enzephalitis sein Berufsleben abrupt beendete, begann er, ein visuelles Tagebuch zu führen, um einem Gedächtnisverlust als möglicher Spätfolge der Gehirnentzündung entgegenzuwirken. Er dokumentierte sein tägliches Leben, seine Freunde und Geliebten während des Genesungsprozesses, bis seine Fotografien allmählich immer mehr auch auf losen Erinnerungen basierten.



Ein Großteil der Bildmotive des Berliner Fotografen dreht sich um verborgene, intime Erinnerungen an Momente, die viele queere Menschen in jungen Jahren erleben, ohne zu wissen, wie man sie versteht oder wie man mit ihnen umgeht. Momente, die verwirrend und erregend zugleich sind. Hetz nähert sich dieser Faszination fotografisch an und übersetzt sie in seine ganz eigene Sprache.



Einige der Gegenüberstellungen in "zwei" zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Der in einer Auflage von nur 399 Exemplaren bei Paper Affairs Publishers erschienene Bildband (ISBN 978-3-9504709-3-2) enthält 210 Fotografien auf 228 Seiten und ist zum Preis von 69 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich.









