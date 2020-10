Margret Göth neue LSBTI-Beauftragte

02. Oktober 2020, noch kein Kommentar

Im Team fürs queere Mannheim: Sören Landmann und Marget Göth (Bild: Stadt Mannheim)

Der Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderats hat Margret Göth am Mittwoch zur neuen "Beauftragten für die Chancengleichheit von Menschen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten" gewählt.



Göth wird die Funktion ab dem 1. Januar 2021 gemeinsam mit Sören Landmann führen, der bereits seit 2015 als LSBTI-Beauftragter für die Stadt tätig ist. Beide werden sich gleichberechtigt sowohl innerhalb der Mannheimer Verwaltung als auch in der Stadtgesellschaft für die Chancengleichheit queerer Menschen engagieren.



Die Mehrheit des Gemeinderats hatte zum Doppelhaushalt 2020/2021 eine Erweiterung der LSBTI-Beauftragung um eine halbe Stelle beschlossen, um die Repräsentanz zu erweitern. Mit der Stellenbesetzung ist dieser Prozess nun abgeschlossen worden.



Margret Göth ist aktuell Mitglied der Geschäftsführung der Lesben- und Schwulenberatung PLUS. In dieser Funktion ist die diplomierte Psychologin verantwortlich für die inhaltliche Weiterentwicklung, die Finanzierung, Fördermittelakquise und das Fundraising sowie die Vernetzung. "Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten", erklärte Göth. "Die Chancengleichheit aller Menschen in Mannheim liegt mehr sehr am Herzen, und ich will sie gemeinsam mit allen anderen Vielfaltsbeauftragten und Mitarbeitenden der Stadt voranbringen."



Mannheim nehme "als moderne Metropole ihre Verantwortung für ein gelingendes Zusammenleben in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft wahr", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zur Wahl der neuen LSBTI-Beauftragten. "Mit der Besetzung unterstreicht die Rainbow City Mannheim ihren Anspruch als wichtiges Zentrum der queeren Community in Deutschland." (cw/pm)











-w-