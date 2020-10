FDP feiert Vielfalt zur Einheit

04. Oktober 2020,

Mit der Kampagne "Flaggen der Einheit" betont die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, dass es zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung um viel mehr geht als um Ost und West.



"Einheit 2020 in Deutschland - das ist längst nicht mehr nur Ost und West. Das sind Schweden und Griechen. Deutsche und Hindus. Christen, Aktivisten, die LGBTQ+ Community und so unendlich viel mehr", heißt es auf einer Aktionswebsite. "Denn was alle Menschen in Deutschland eint, ist das Grundgesetz. Es ist eine Verfassung der Vielfalt, vor der alle Menschen gleich sind - egal, wo sie herkommen. Feiern wir zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit was wirklich zählt: Offenheit, Toleranz und Vielfalt."



Kernstück der Website ist ein Flaggen-Generator, mit dem sich jede*r Mensch seine ganz persönliche Fahne generieren lassen kann. Zur Auswahl stehen u.a. Nationalflaggen von 193 Ländern, die Flaggen sämtlicher Bundesländer sowie Fahnen aus der Rubrik "Spezial", in der man etwa die Regenbogenfahne, die Transflagge oder ein "Black Lives Matter"-Symbol auswählen kann.



Die Fahnen lassen sich beliebig kombinieren, herunterladen und in sozialen Medien teilen. Wer etwa auf Regenbogenfahne, Transflagge und Europafahne klickt, bekommt das obige Ergebnis ausgespuckt. NIcht wirklich hübsch, aber die Idee ist trotzdem nett! (mize)







-w-