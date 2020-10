Hilf mit, MANEO zu verschönern!

12. Oktober 2020, noch kein Kommentar

Berlins schwules Anti-Gewalt-Projekt MANEO, das seit langem aus allen Nähten platzt, hat neue Räume gefunden - für den Um- und Ausbau braucht es jedoch Unterstützung aus der Community.



Im Moment müssen sich noch mehrere Mitarbeiter in zu kleinen Räumen Schreibtische teilen, was die wichtige Arbeit nicht unerheblich erschwert. Doch in Kürze steht der lange erhoffte Umzug an.



"Für den benötigten Platz konnten wir 150 m² in direkter Nachbarschaft anmieten", teilte der Mann-O-Meter e.V. mit, der hinter MANEO steht. "Die Miete für die neuen Räume ist gesichert. Für den Um- und Ausbau brauchen wir Unterstützung aus der Community. Es müssen für die Beratungszimmer, Büros und einer behindertengerechte Toilette Wände gestellt, Türen eingebaut, Böden verlegt und alles neu gestrichen werden."



Durch Corona habe sich das Spendenaufkommen drastisch reduziert, begründete der Verein seinen Aufruf an die Community. "Kein Benefiz-Sommerfest, keine Spendenaktion 'Haircut für Mann-O-Meter', kein Folsom Europe, kein Straßenfest fanden statt, bei denen wir Spenden sammeln konnten."



Jeder Euro ist willkommen, "damit wir unsere Erfahrung in neue Projekte investieren können und damit wir weiterhin ein Ort bleiben, an dem sich alle Ratsuchenden wohl fühlen", so Verein. Die Kontonummer gibt es auf der MANEO-Homepage. (cw/pm)





-w-