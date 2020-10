Landtags-Hochhaus leuchtet zum CSD

13. Oktober 2020,

Bild: Thüringer Landtag

Anlässlich der Thüringer CSD-Aktionswoche leuchtet das Hochhaus des Thüringer Landtags in diesem Jahr erstmals am Abend und in der Nacht in den Farben der Regenbogenflagge.



Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) drückte am Montag um 19 Uhr in Erfurt selbst den symbolischen Knopf, der das Landtagshochhaus zum Leuchten brachte. "Thüringen ist bunt. Und es kann noch bunter sein. Mit unserer Aktion wollen wir ein weithin sichtbares Zeichen für Toleranz und für die Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender-Menschen setzen", erklärte Keller. "Deshalb hissen wir erstmals die Regenbogenfahne vor dem Landtag. Und das Landtagshochhaus wird eine Woche lang in Regenbogenfarben erleuchten."



Dieses Symbol sei gleichzeitig eine Mahnung, so die Landtagspräsidentin weiter: "Wir dürfen nicht müde werden, uns zu wehren - gegen Ausgrenzung, gegen Anfeindungen und dafür, dass jede*r selbst entscheiden kann, wen man liebt und das von allen anderen akzeptiert wird."



Vom 12. bis 18. Oktober finden in ganz Thüringen Veranstaltungen zu queeren Themen statt, mit dem ersten gemeinsamen CSD Thüringen am 17. Oktober. Nachdem die Prides von Erfurt, Gera, Jena und Weimar aufgrund der Corona-Pandemie auf Planungs-Schwierigkeiten gestoßen waren, hatten sich sich auf die gemeinsame Abhaltung zu dem späteren Termin in Weimar geeinigt. Dort ist für den Samstag in einer Woche eine Demonstration und ein Straßenfest geplant.



Das Motto des CSD lautet #VielfaltInThüringen. Unter dem Hashtag fordern die Organisator*innen auch im Rahmen einer Mitmachaktion dazu auf, sich am Lieblingsort mit einer queeren Flagge zu zeigen und Fotos davon zu veröffentlichen. Unter den CSD-Forderungen befindet sich neben nationalen und internationalen unter anderem auch eine nach der Schaffung queerer Zentren und eine nach konsequenter Umsetzung des 2018 beschlossenen Landesprogramms für Akzeptanz und Vielfalt.



2015 hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow erstmals zum CSD in Weimar die Regenbogenflagge an der Staatskanzlei gehisst - die AfD beklagte danach, der Linkenpolitiker mache sich "zum Handlanger einer kleinen, aber lauten gesellschaftlichen Minderheit" (queer.de berichtete). (cw)









