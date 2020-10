"Beloved Sam" jetzt als Hörbuch

14. Oktober 2020, noch kein Kommentar

Der Kurzfilm "Beloved Sam" über eine erste schwule Liebe in Magdeburg wurde auf Youtube schon über 350.000 Mal aufgerufen - zum 25. Geburtstag des Jugendtreffs COME IN erscheint eine Neufassung und Fortsetzung der Geschichte als Hörbuch.



"Ich erinnere mich noch an den Moment, an dem wir uns kennengelernt haben, damals im COME IN. Ich war ganz neu dort, aber weil du dort warst, fühlte ich mich auf Anhieb wohl." Mit diesen Worten beginnt das erste Kapitel der Liebesgeschichte von David, einem unsicheren Teenager aus Magdeburg, und Sam, einem Austauschschüler aus Nebraska.



David, der sich bisher nicht geoutet hat, findet sich zum ersten Mal im queeren Jugendtreff COME IN wieder. Was er dort überhaupt soll? Das weiß er auch nicht so recht. Doch dann begegnet er Sam - und plötzlich gibt es keinen Ort, an dem er lieber wäre.



"Beloved Sam" erzählt die Lovestory der beiden Jungen und zeigt allerlei Hürden auf, denen queere Paare auch im realen Leben begegnen: verständnislose Familienmitglieder, Geheimhaltung, Selbstzweifel und viele mehr. Aber Sam und David zeigen, dass wahre Liebe nicht nur die schönen Momente, sondern auch die Tiefpunkte übersteht.



Die Story basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm, der 2016 bei einem Filmworkshop mit dem Medienprojekt queerblick aus Dortmund entstanden ist und beim Jugendvideopreis 2017 mit dem zweiten Platz ausgezeichnet wurde (queer.de berichtete). Mit dem Hörbuch wird die Geschichte nun endlich ausgebaut und fortgesetzt.



Ab dem 16. Oktober gibt es "Beloved Sam" kostenlos im Podcast-Feed von GOQUEER und auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Das Hörbuch, gelesen von Synchronsprecher und Schauspieler Elijah A. Chain, wird Anfang 2021 auch als E-Book mit liebevoll gestalteten Zeichnungen aufbereitet zum Download bereitstehen. "Beloved Sam" wurde als Hörbuch von der Autorin Helene Zeisig unter der Mitwirkung von Dominic Liebschwager geschrieben. (cw/pm)











