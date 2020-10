So queer war der frühe Warhol!

Andy Warhol: Unidentified Male, 1950s © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Die neue Ausstellung "ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative" in Wien zeigt Zeichnungen des schwulen Künstlers aus den Fünfzigerjahren, die er lange unter Verschluss hielt.



Im Mittelpunkt der Schau im Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) stehen die zwei Seiten der "Doppelpersona" von Warhol (1928-1987) - zum einen seine vielzitierte und bewusst inszenierte, zum anderen seine von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene, versteckte Persönlichkeit. Gerade sein Frühwerk und seine experimentellen Filme wollte der Pop-Art-Star zu Lebzeiten geheim halten.

Andy Warhol: M was her mustache removed in our salon, ca. 1953 © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.