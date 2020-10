Pornostars in intimen Momenten

20. Oktober 2020, noch kein Kommentar

Für seinen erotischen Bildband "Uncensored" kam der New Yorker Fotokünstler Gruenholtz ganz nah an die Models von Michael Lucas heran - jetzt gibt es die besten Motive als Wandkalender für 2021.



Im Stil eines klassischen Dokumentarfotografen fängt Gruenholtz die faszinierende Welt der schwulen Erotikbranche ein. Seine gleichermaßen eindringlichen wie sinnlichen Schwarzweiß-Fotografien fügen sich zu einem Langzeitporträt der schwulen Pornolegende.



Die Fotos entstanden über den Zeitraum eines Jahres hinter den Kulissen bei Dreharbeiten und Fotoshootings in New York, Fire Island, Puerto Vallarta und Barcelona. Einige (jugendfreie) Kostproben aus dem sehr freizügigen Bildband zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.







Der Gruenholtz-Wandkalender "Uncensored 2021" im Format 30x42 cm ist zum Preis von 19,99 Euro im Handel erhältlich. Der 176-seitige Bildband "Uncensored: My Year Behind the Scenes with Michael Lucas and His Models" (ISBN 978-3-95985-600-3) kostet 59 Euro. (cw/pm)











