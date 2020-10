1,41 kg Tillmans

21. Oktober 2020, noch kein Kommentar

Bild: Wolfgang Tillmans, Lutz & Alex sitting in the trees, 1992

Seine besten Fotografien aus drei Jahrzehnten: Zum 40. Verlagsjubiläum hat TASCHEN den neuen Bildband "Wolfgang Tillmans. four books" veröffentlicht.



Für die 512-seitige Fotosammlung hat der schwule Künstler seine bisherigen vier Bücher aus dem Verlag zu einem Werk sich überschneidender Perspektiven auf das Leben rund um die Jahrtausendwende zusammengestellt. Unter Beibehaltung seiner ursprünglichen Layouts fügte er einige neue Werke hinzu, so dass die Publikation bis hinein in die Gegenwart reicht.



Bild: TASCHEN

Wie kein anderer Künstler seiner Generation hat Wolfgang Tillmans sich mit dem Medium der Fotografie auseinandergesetzt. Von frühen Porträts seiner Freunde über abstrakte Bilder, die in der Dunkelkammer ohne Kamera entstanden sind, bis hin zu Werken, die mit einem Kopierer erstellt wurden, hat er den fotografischen Prozess auf unzählige Arten an seine Grenzen gebracht. Immer wieder finden sich in dieser drei Jahrzehnte umfassenden Bildersammlung auch queere Motive.



Der 1,41 kg schwere Hardcover-Bildband "Wolfgang Tillmans. four books" (Format: 15,6 x 21,7 cm, ISBN 978-3-8365-8253-7) ist zum Schnäppchenpreis von 20 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw/pm)











