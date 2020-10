Die gutbestückte Boyband

23. Oktober 2020, noch kein Kommentar

Der "Cosmopolitan" beschrieb das schwule Pornolabel "CockyBoys" mal als erotische Version von "One Direction" - nun posieren 20 Models erneut für einen besonderen Kalender.



Für das kommende Jahr präsentieren die beiden Fotografen Jake Jaxson und RJ Sebastian erstmals die "Summer Boys by CockyBoys 2021". Zu ihrem neuen Fotoprojekt erklärten sie: "Nicht nur die Jahreszeit oder das Wetter machen einen Sommerjungen aus - es ist auch ein Geisteszustand. Die Fotos in diesem Kalender haben viele verschiedene Ebenen: Freude und Melancholie, Stärke und Verletzlichkeit, Liebe und Lust, Sehnsucht und Freiheit."



Als Kulisse für die atemberaubenden Jungs dienen mal die üppigen Wälder im US-Bundesstaat New York, mal die Strände von Malibu. Der sexy Kalender im Format 30x42 cm ist bei Bruno Books (Salzgeber Medien) erschienen und zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich.



Wer noch mehr "Summer Boys" anschauen möchte, kann sich den gleichnamigen Bildband besorgen. (cw)













