Knackige Kerle für 2021

25. Oktober 2020, noch kein Kommentar

Das Motiv für den Juli: Tom of Finland, Untitled, Graphite on Paper @ 1972 Tom of Finland Foundation

Auch für das neue Jahr gibt es wieder einen hochwertigen und supererotischen Wandkalender mit 13 Zeichnungen des schwulen Künstlers Tom of Finland.



Hinter dem Pseudonym Tom of Finland verbirgt sich der finnische Zeichner Touko Laaksonen (1920-1991), der weltweit für sein umfangreiches homoerotisches Werk bekannt ist. Seine Porträts von durchtrainierten, megabestückten und ungehemmten Muskelmännern in Leder haben in der Pop-Kultur nahezu Kultstatus erreicht - und zudem schwule Männer von den früher gängigen Klischees befreit, eher "feminin" zu sein.



Der Kalender "Tom of Finland 2021" kann zum Preis von 20 US-Dollar (16,86 Euro) im offiziellen Tom-of-Finland-Store vorbestellt werden - die Auslieferung erfolgt im November. Im Webshop kann man sich auch weitere Kalenderblätter anschauen. (cw)











-w-