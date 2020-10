Anastasia Biefang: Abschied mit Einhörnern

28. Oktober 2020,

Mit einer rührenden wie queeren Geste wurde die erste trans Kommandeurin der Bundeswehr von ihren rund 700 Soldat*innen des Informationstechnikbataillons 381 im brandenburgischen Storkow verabschiedet.



Während eines feierlichen Abschlussappells inklusive militärischem Kommandowechsel übergab Anastasia Biefang am Dienstag in der Kurmark-Kaserne der Stadt die Führung an Nachfolger Oberstleutnant Marc Tachlinski. Am Ende überraschte das Bataillon die 46-Jährige mit einem Militärlaster, an dem zwei aus Holz gefertigte Einhörner angebracht waren.



Die Kommandeurin wurde überredet, auf die Ladefläche zu steigen, und dann kreuz und quer durch die Kaserne gefahren. Während sich alle amüsierten, hatte die Aktion auch einen ernsten Hintergrund: Bei ihrem Auslandseinsatz in Afghanistan hatte Biefang ein Stoff-Einhorn mit pinkfarbener Mähne als Talisman dabei.



Anastasia Biefang war 2017 als erste trans Bundeswehr-Kommandeurin bekannt geworden. In den drei Jahren in Storkow sei sie in der Kaserne und der Stadt "als Mensch, der ich bin" wertgeschätzt worden. Deshalb falle ihr der Abschied schwer, sagte Biefang der Deutschen Presse-Agentur. Die gebürtige Krefelderin, die mit ihrer Frau in Berlin lebt, übernimmt als Generalstabsoffizierin ein Referat im Bundeswehr-Kommando Cyber- und Informationsraum in Bonn. (cw/dpa)









