Das ist die letzte Geschichte von Konrad und Paul!

31. Oktober 2020

Bild: Ralf König

Eine traurige Nachricht für alle Knollennasenfans: Am Samstag hat Ralf König die letzte Folge seines Kult-Comicstrips mit dem schwulen Paar Konrad und Paul veröffentlicht.



"Treues Volk! Das tut mir jetzt echt weh, aber ich muss die KONRAD UND PAUL-Serie mit der heutigen Folge beenden", schrieb der 60-jährige Comiczeichner auf seiner Facebookseite. Für seine Entscheidung führte König zwei Gründe an: "Seit Mitte März jeden Morgen ein Comic, das Buch 'Vervirte Zeiten' ist mit 190 Seiten voll. Aber vor allem liegt bereits der Vertrag fürs nächste Ding auf dem Tisch, das nicht vorab online darf, mit schon drückendem Abgabetermin. Da geht leider nichts nebenher."



Seit Beginn der Corona-Pandemie hatte Ralf König auf Facebook und Co. jeden Tag kleine Episoden seiner beiden Kultfiguren veröffentlicht (queer.de berichtete). Da auch Konrad und Paul ihre Probleme haben, mit der neuen Wirklichkeit zurecht zu kommen, wurden die Geschichten ein großer Erfolg. Die Aidshilfe Köln und das schwule Gesundheitszentrum Checkpoint zeichneten den Künstler deshalb im Juli mit der "Brosche" aus (queer.de berichtete).



Auch König zeigte sich wehmütig. "Mir hat die Serie zuverlässig über den Coronasommer geholfen und ich hätte Konrad und Paul zu gern durch die nun drohende Volkswinterdepression geführt", schreibt er auf Facebook. "Gerade jetzt müssen wir ja bei Laue bleiben!"



Das Buch "Vervirte Zeiten" soll am 16. Februar 2021 bei Rowohlt erscheinen und kann bei amazon.de bereits vorbestellt werden. Laut Verlag dürfen wir uns auf "viele bislang unveröffentlichte Bonusfolgen" freuen. (cw)



