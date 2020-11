Die geilsten Jungs von Bel Ami

04. November 2020, noch kein Kommentar

Nicht wirklich fürs Büro geeignet ist der neue Wandkalender "Bel Ami Online Boys 2021" - produziert vom legendären schwulen Pornolabel aus Bratislava.



In dem Monatskalender zeigen die erfolgreichsten Jungs und vielversprechendsten Newcomer des Studios alles, was sie haben - unzensiert und in Farbe. Jeder Fan-Favorit ist in dem sexy Nebenprodukt des 1993 gegründeten Erfolgsstudios mit einem exklusiven Foto vertreten.



Bruno Books hat "Bel Ami Online Boys 2021" im Format 30x42 cm veröffentlicht. Zum Preis von 19,99 Euro ist der Kalender u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)













-w-