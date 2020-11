Nackte Tatsachen im SchwuZ

05. November 2020, noch kein Kommentar

Berlins queerer Traditionsclub SchwuZ ist seit acht Monaten wegen der Corona-Pandemie geschlossen - als eine neue Rettungsmaßnahme gibt's nun einen Soli-Kalender für 2021.



Bei den "SchwuZ Pralinen", so der Name des Jahrweisers, setzt das Neuköllner Zentrum auf die Erotik seiner Mitarbeiter*innen: 16 Teammitglieder - von Security bis zur Gastro - haben sämtliche Hüllen fallen lassen und wurden im verwaisten SchwuZ von Fotograf Matthias Hamann sexy in Szene gesetzt. Herausgekommen ist der wohl queer-erotischste Club-Kalender, den Berlin jemals gesehen hat. "Konfekt fürs queere Auge", so SchwuZ-Geschäftsführer Florian Winkler-Ohm.



Mit dem Kauf des Kalenders wird die Aktion #saveourschwuz unterstützt. Das SchwuZ ist der Kulturort für queere Künstler*innen und Arbeitgeber*in für rund 100 Menschen. Von 240 Veranstaltungen im Jahr auf null - der Club steht derzeit vor der größten Bewährungsprobe in seiner bald 43-jährigen Geschichte.



Der Kalender entstand mit der Unterstützung von Salzgeber und ist ab sofort zum Preis von 25 Euro plus Versand auf der SchwuZ-Website bestellbar. Ab Dezember wird der Kalender zusätzlich in verschiedenen Berliner Ladengeschäften, wie dem Buchladen Eisenherz, dem Schwulen Museum und dem Ladengeschäft English Traders in Neukölln erhältlich sein. (cw/pm)











