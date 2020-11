Queerer Protest in Thailand

08. November 2020,

Mit der ersten Pride-Parade in Bangkok nach vielen Jahren haben sich thailändische LGBTI-Aktivist*innen am Samstag den Protesten gegen die Regierung angeschlossen.



Rund 1.500 Menschen marschierten am Nachmittag mit einem mehrere hundert Meter langen Regenbogenbanner von der Kreuzung Sam Yan bis zur Silom Road, dem queeren Entertainment-Hotspot der thailändischen Hauptstadt. Die Demonstrant*innen forderten u.a. gleiche Rechte für LGBTI, ein Ende des Blutspendeverbots für schwule und bisexuelle Männer sowie trans Menschen, die Legalisierung von Sexarbeit und das Recht auf sichere Abtreibung. Nach der Abschlusskundgebung fanden auf der Straße Drag-Shows statt.



"Wir sind in diesem Land nicht glücklich, die LGBTI-Community leidet", sagte Achita Kittiwannakul gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der 22-Jährige sagte weiter, dass die queeren Aktivist*innen sich an der Seite der andauernden pro-demokratischen Proteste im Land fühlten.



In dem südostasiatischem Land, das praktisch coronafrei ist, fordern Demonstrant*innen seit Monaten den Rücktritt von Regierungschef Prayut Chan-O-Cha und eine Reform des Gesetzes zum Schutz der Monarchie, das drakonische Strafen für Kritik am Königshaus vorsieht. Mit Verweis auf dieses Gesetz wird freie Meinungsäußerung in Thailand bisher oft unterbunden. Wegen der wachsenden pro-demokratische Bewegung steht das einst unangreifbare Königshaus unter Druck. (cw/AFP)





-w-