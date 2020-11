Heiße Hengste fürs Wohnzimmer

09. November 2020, noch kein Kommentar

Mit "The Men of Raging Stallion 2021" hat Bruno Books einen supersexy Kalender für Liebhaber echter Kerle veröffentlicht.



Raging Stallion (auf Deutsch "tobender (Deck-)Hengst") ist ein Filmstudio mit Sitz in San Francisco und einer der weltweit größten Produzenten schwuler Pornostreifen. Mit seinem jahrzehntelangen Fachwissen kennt das Unternehmen nicht nur ganz hervorragend die Männervorlieben in der Szene, sondern hat auch einen unglaublichen Stall von Hengsten angehäuft.



Die maskulinsten und beliebtesten Darsteller hat Raging Stallion für den neuen Kalender ausgewählt, für jeden Monat einen anderen. Der nicht jugendfreie Farbkalender im Format 30x42 cm (wir mussten das Aufmacherbild leider unten beschneiden) ist zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. (cw)











