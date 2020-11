Queeres HSV-Trikot zu ersteigern

12. November 2020, noch kein Kommentar

Bild: HSV

Viele dachten an ein Zeichen gegen Homophobie: Beim Spiel gegen Holstein Kiel trug HSV-Profi Jan Gyamerah am Montagabend ein "Gaymerah"-Trikot. Jetzt wird das ganz besondere Shirt versteigert.



Der Buchstabendreher sei keine Absicht gewesen, teilte der Hamburger SV am Dienstag mit: "Ein versehentlicher Fehldruck auf dem in Kiel erstmals in dieser Saison getragenen Ausweichtrikot sorgte auf dem Jersey von HSV-Profi Jan Gyamerah für einen Buchstabendreher in seinem Nachnamen, der dieses Trikot zu einem Unikat macht." Als "weltoffener Verein" habe sich der HSV entschlossen, das queere Trikot für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen.



Gebote können noch bis Sonntagabend (15. November) um 19.27 Uhr an die E-Mail-Adresse geschickt werden. Das Höchstgebot am Donnerstagmorgen betrug 1.500 Euro. Der Erlös fließt an die HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg".



Der falsch geschriebene Name fiel in der Umkleidekabine übrigens nicht einmal Gyamerah auf - erst nach dem Anpfiff kam es zu Getuschel auf der Bank. "Das war dann nach dem Spiel in der Kabine ein Thema", sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Es gab einen Moment des Lächelns bei dem ein. Eine lustige Randgeschichte. Jan hat's nicht gesehen, keiner hat es gesehen." (cw)













-w-