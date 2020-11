Harry Styles im Gucci-Kleid

16. November 2020,

Als erster Mann ist der britische Popsänger Harry Styles allein auf dem Titel der hauptsächlich an Frauen gerichteten US-Modezeitschrift "Vogue" zu sehen - im Kleid.



Auf dem Cover der Dezemberausgabe bläst der 26-Jährige unter freiem Himmel einen Luftballon auf. Er trägt dabei eine schwarze Smokingjacke und ein grau-weißes Spitzenkleid von Gucci, das erst auf weiteren Bildern im Innenteil des Heftes so richtig zur Geltung kommt. Fotografiert wurde Styles von Tyler Mitchell.



"Kleidung ist dazu da, mit ihr Spaß zu haben und herum zu experimentieren. Wenn du die gängigen Konventionen hinter dir lässt, hast du viel mehr Spielraum", sagte der Sänger im Interview mit "Vogue". "Es ist so, wie mit allem: Immer, wenn du dir eigene Grenzen setzt, schränkst du dich nur ein. Dabei kann man so viel Spaß mit Kleidung haben."



Harry Styles war als Mitglied der Boyband One Direction weltweit berühmt geworden und feiert inzwischen auch solo große Erfolge. Über seine sexuelle Orientierung macht er seit Jahren ein Geheimnis. Gleichzeitig gilt er jedoch als engagierter Unterstützer von LGBTI-Rechten, schwenkte auf Konzerten mehrfach die Regenbogen- und die Trans-Flagge und spielt immer wieder mit Gender-Stereotypen. (cw)





-w-