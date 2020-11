Gendergerechte Kräuterbrause

17. November 2020, noch kein Kommentar

Bild: Almdudler / Lipiarski

Das österreichische Familienunternehmen Almdudler bedruckt 200.000 Mehrwegflaschen mit dem Schriftzug 'Almdudler*in" - die "Diversity Edition" wird bis zu 30 Jahre im Umlauf bleiben.



"Wir wollen mit der Verwendung des Gendersternchens und der Endung '-in' auf geschlechtergerechte Schreibweise aufmerksam machen, die neben männlichen und weiblichen auch weitere Geschlechtsidentitäten typografisch sichtbar macht und miteinbezieht", erklärte Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling die Hintergründe. "Wir sind der Ansicht, dass alle Menschen gesehen und respektiert werden müssen, denn es gibt schließlich viele verschiedene Lebensrealitäten, Situationen und Erfahrungen in unserer Gesellschaft."



Die neue "Almdudler*in"-Flasche ist nach Mitteilung des Unternehmens ab sofort in Österreich und Deutschland erhältlich. Zu sehen ist der Schriftzug auf der markanten 0,35l-Glas-Mehrweg-Formflasche, die seit über 60 Jahren im Einsatz ist. "Im Siebdruck-Verfahren werden Schriftzüge wie aktuell 'Almdudler*in' direkt auf die Flasche gedruckt und bleiben so bis zu 30 Jahre im Umlauf", erklärte Gerhard Schilling. "Das neue Design mit dem Schriftzug 'Almdudler*in' wird also noch viele Jahre für Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Tischgespräche sorgen."



Die Produzent*innen der 1957 erfundenen süßen Kräuterlimonade haben sich in den vergangenen Jahren schon mehrfach für LGBTI-Belange engagiert. So unterstützte Almdudler nicht nur die Wiener Regenbogenparade, sondern auch das Pink-Lake-Festival am Wörthersee. Im vergangenen Jahr brachte der Unternehmen eine "Pride Edition" auf den Markt (queer.de berichtete). Almdudler-Chef Thomas Klein, der das Unternehmen von seinem Vater geerbt hatte, outete sich 2010 als schwul (queer.de berichtete). (cw)









-w-