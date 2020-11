Andy Warhols Buch des Begehrens

18. November 2020, noch kein Kommentar

Der neue Bildband "Andy Warhol. Love, Sex & Desire" enthält über 300 verführerische Zeichnungen, mit denen der schwule Künstler lange vor seinem Aufstieg an die Spitze der Pop Art die männliche Schönheit feierte.



Die Blätter zeigen junge Männer, einige von ihnen nackt, manche in sexuell aufgeladenen Posen, andere mit neckischen schwarzen Herzchen verziert. Sie lungern herum, zeigen kokett ihre makellosen Körper oder wirken auf höchst attraktive Weise gelangweilt. Nur selten blicken sie in Richtung des aufmerksamen Betrachters, der sich ganz auf ihre Körperformen, erotischen Qualitäten und ungezwungene Sexualität konzentriert.



Andy Warhol war bereits ein erfolgreicher Werbeillustrator, als er 1956 in der New Yorker Bodley Gallery auf der Upper East Side Studien aus diesem Werkkomplex ausstellte. Die Zeichnungen sollten ihm seinen Weg in die New Yorker Kunstszene ebnen, doch er unterschätzte die damals herrschende Homophobie. Obwohl er mehr als tausend dieser eleganten, scheinbar mühelosen Aktzeichnungen angefertigt hatte, wurde sein ursprünglicher Wunsch, sie in einer Monografie zu publizieren, nie realisiert. Das Buch aus dem TASCHEN Verlag holt das Vorhaben nun posthum nach.



Der 392-seitige Bildband "Andy Warhol. Love, Sex & Desire. Drawings 1950-1962" ist Anfang November in einer nummerierten Erstauflage von 7.500 Exemplaren erschienen, wiegt stolze 3,19 Kilogramm und ist zum Preis von 75 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. Einige Eindrücke aus dem Buch gibt die unten verlinkte Galerie. (cw/pm)









