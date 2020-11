Mit Pornostars durchs neue Jahr

25. November 2020, noch kein Kommentar

Mit einem absolut heißen Wandkalender für 2021 feiern die legendären Falcon Studios ihren 50. Geburtstag.



Das 1971 von Chuck Holmes in San Francisco gegründete Unternehmen ist einer der bekanntesten Markennamen in der schwulen Erwachsenenunterhaltung. Im vergangenen halben Jahrhundert brachte Falcon über 400 Pornofilme auf den Markt. Die bekanntesten Regisseure sind Chi Chi LaRue, John Rutherford, Steven Scarborough, Chris Steele und Matt Sterling alias Bill Clayton.



Für den absolut nicht jugendfreien Farbkalender "The Men of Falcon 2021" (das April-Motiv mit Devin Franco oben ist das harmloseste Foto) posieren die beliebtesten Darsteller des Studios, darunter Steven Lee, Cade Maddox Josh Moore, Colton Reece und Arad Winwin. Erhältlich ist er zum Preis von 19,99 Euro u.a. bei amazon.de. (cw)













